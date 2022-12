Un altro domani | anticipazioni | Patricia fa un annuncio | Carmen sconvolta

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 8 dicembre 2022)Villanueva, ad Un, finirà per fare una scoperta sconvolgente, che metterà in discussione il suo rapporto con Kiros. La ragazza, a breve, verrà a sapere che Enoa e il giovane operaio convoleranno a nozze e questa notizia la destabilizzerà completamente. La figlia di Francisco sarà molto delusa dal comportamento di Kiros dal momento che proprio in quel momento lei e il ragazzo staranno pianificando la loro fuga dalla Guinea., delusa e amareggiata, vorrà vederci chiaro e indagherà per scoprire come mai Enoa e Kiros abbiano deciso di sposarsi. In realtà, l'operaio raccoglierà la confessione dell'amica, la quale gli rivelerà di essere rimasta incinta di un uomo bianco. La domestica temerà di essere travolta dallo scandalo e Kiros, per aiutarla, deciderà di sposarla. Il giovane non dirà a ...