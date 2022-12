Ultime Notizie – Usa | Congresso approva legge per tutela matrimoni gay

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 8 dicembre 2022) La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti hato oggi – dopo che il Senato lo aveva già fatto nei giorni scorsi – un progetto diin difesa deigay, che adesso passa alla firma del presidente Joe Biden e rappresenta unafederale senza precedenti per le unioni tra persone dello stesso sesso. Il provvedimento, intitolato ‘sul rispetto delo’, è statoto con 258 voti a favore – tra cui 39 repubblicani – e 169 contrari e impone a tutti gli stati americani di riconoscere igay. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione