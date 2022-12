Ultime Notizie – Suicidio assistito | morto in Svizzera malato di sclerosi multipla

(Di giovedì 8 dicembre 2022) E’in una clinica inMassimiliano, il 44enne toscano affetto da. Massimiliano è stato accompagnato nel paese elvetico da Felicetta Maltese, 71 anni, iscritta all’Associazione Luca Coscioni e attivista della campagna Eutanasia Legale, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista. Entrambe, per questa azione di disobbedienza civile, rischiano fino a 12 anni di carcere per il reato di aiuto al. Domani entrambe andranno ad autodenunciarsi a Firenze presso la Stazione Carabinieri Santa Maria Novella alle ore 11. Anche Marco Cappato, che in questa occasione non ha direttamente accompagnato Massimiliano, si autodenuncerà in veste di legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano verso la ...

Il Sole 24 ORE

Secondo stop di fila al Tardini per un brutto Parma: vince di misura il Benevento. La squadra campana apre la crisi della squadra di Pecchia (1 punto nelle3) costringendo Vazquez e soci al secondo stop consecutivo in casa, la quinta stagionale. Nettamente migliore il primo tempo dei Sannati, avanti con Forte dopo un []...Croazia - Brasile: lesulle formazioni Non sono previsti cambiamenti nell'undici titolare del Brasile, che contro il Giappone ha ritrovato la sua stella Neymar . L'asso del Psg ... Ucraina ultime notizie. Cavi gelati e danni alla rete, estesi blackout in Ucraina Sul punto l'ultima parola toccherà però ai numeri elaborati dal ministero dell'Economia, già alle prese con la revisione di opzione donna per escludere la variabile figli dal calcolo dei requisiti, in ...Il Safeguarding Office, l’organo d’ispirazione internazionale che la Federazione Ginnastica d'Italia – FGI ha adottato per prima in Italia dallo scorso gennaio per ...