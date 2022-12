Ultime Notizie – Golpe Perù | Castillo destituito e arrestato | giura la vice Boluarte

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo il tentativo di, il presidente delPedroè statodal Parlamento con una maggioranza schiacciante (101 parlamentari su 130) per “incapacità morale” ed è statoa Lima. Lapresidente Dinaha prestatomento come prima donna presidente del. La drammatica espulsione die il suo arresto sono stati visti come un sollievo da parte della popolazione peruviana perché nei suoi 17 mesi da presidente, secondo gli analisti, avrebbe causato danni profondi e duraturi all’economia e alle istituzioni del Paese sudamericano. Gli eventi di ieri sono stati l’ultima svolta inaspettata in un Paese sconvolto da anni di caos politico., 60 ...

Il Sole 24 ORE

La Reggina non ha vinto alcuna dellequattro sfide (2N, 2P) di Serie B contro il Frosinone, ... tutte ledi probabili - formazioni reggina - frosinone Leggi i commenti Calcio: tutte le ...... incluse tutte lesei. Gabriele Moncini ha realizzato tre gol di testa finora in campionato (... tutte ledi perugia - spal probabili - formazioni Leggi i commenti Calcio: tutte le... Ucraina ultime notizie. Cnn: Kiev ha chiesto agli Usa le munizioni a grappolo «Contiamo su di lui e su tutta la squadra per continuare a vincere come hanno dimostrato di saper fare nelle ultime giornate, mantenendo alti i nostri obiettivi sportivi», proseguiva il suo comunicato ...La prospettiva di pace in Ucraina si allontana. L''operazione militare speciale' "può diventare un processo lungo", ha avvertito il presidente russo Vladimir ...