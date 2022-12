Ultime Notizie – Frana Ischia | Elemosiniere del Papa benedice le bare delle vittime

(Di giovedì 8 dicembre 2022) L’deloggi è aper fare arrivare la vicinanza delai famigliaridell’alluvione e a chi ha perso tutto. Il cardinale Konrad Krajewski, in particolare, nella Chiesa della Santissima Annunziata, a Lacco Ameno, ha benedetto lee si è raccolto in preghiera come mostrano le foto diffuse dal Vaticano. “?Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il Santo Padre – ha fatto sapere ieri il Vaticano – ha deciso di inviare il Suo, presso il Comune di Casamicciola Terme, duramente e drammaticamente colpito dall’alluvione dello scorso 26 novembre. Nei giorni in cui si ...

Il Sole 24 ORE

Rimbalza la Juve (+3%), dopo le performance negative dellesedute con l'inchiesta sui conti e le dimissioni del cda. . 8 dicembre 2022Nellesettimane sono emerse numerose segnalazioni di reclute in fuga dalle loro basi, dopo ... Ha anche negato lediffuse dalle associazioni secondo cui sono stati allestiti 'campi' in ... Ucraina ultime notizie. Cnn: Kiev ha chiesto agli Usa le munizioni a grappolo Il tabernacolo più bello è quello dei bambini dell’Aquila. È questo l’esito della premiazione che si è svolta nella collegiata di Santa Maria in Provenzano per la Festa dei Tabernacoli del 2022, organ ...Gabriele Rubini, alias Chef Rubio, sarebbe nella lista delle 24 persone denunciate da Liliana Segre per le minacce ricevute sul web. Rubio, 39enne, ex rugbista, è diventato famoso per ...