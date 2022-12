UeD | Luisa e Salvio matrimonio | chi c' era del parterre e foto dell' evento

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Ieri, mercoledì 7 dicembre 2022, si è celebrato iltramonti eCalabretta. I due si conobbero all'interno di UeD e decisero di lasciare la trasmissione insieme. La loro storia d'amore, purtroppo, è sempre stata contraddistinta da tanti alti e bassi, dovuti soprattutto ad alcuni problemi di salute avuti da lei. Per fortuna, però, i due innamorati sono riusciti a coronare il loro sogno convolando a nozze e dando luogo ad una cerimonia davvero da favola. All'hanno preso parte anche diversi volti di Uomini e Donne, alcuni attuali e altri del passato. I diretti interessati non hanno pubblicato molti contenuti relativi al giorno più belloa loro vita, ma ci hanno pensato alcuni invitati a rendere pubblica la cerimonia. Iltra ...

e Salvio disono pronti ad affrontare anche questa nuova difficoltà . 'A te che stai affrontando un momento difficile, ti dico passerà anche questa' , scrive l'ex dama condividendo uno ...L'ex tronista: 'Il carcinoma è tornato più forte e cattivo' 'In tante mi state cercando e vi ... Al contrario diAnna Monti che ha ribadito la grande forza interiore, Angela pare demoralizzata ...UeD, volto noto della trasmissione mariana finisce in ospedale. Lei ricoverata d'urgenza. Ecco per chi è arrivata l'ambulanza ...Attimi di terrore per Luisa Anna Monti, ex volto del Trono Over di Uomini e Donne. Stando a quanto raccontato dall'ex Dama, nella giornata di ieri è stata ...