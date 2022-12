Ue | Procaccini | Abbattuta ostilità verso alimenti italiani

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) – “Abbiamo abbattuto il muro dii prodottie siamo riusciti a convincere molti Stati e la Commissione UE a depennare la carne e il vino dai prodotti dannosi per la salute. Un altro punto a favore dei prodotti alimentari naturali e di qualità contro quelli artificiali”. Lo afferma l’europarlamentare Nicola, responsabile ambiente ed energia di Fratelli d’Italia e componente della commissione agricoltura di Bruxelles. “Con la modifica del regolamento sulla promozione dei prodotti alimentari abbiamo anche ottenuto due milioni in più per i prodotti a indicazione geografica. Un risultato frutto del lavoro svolto dal governo italiano in sinergia con le organizzazioni di categoria. Uno degli obiettivi principali del lavoro di Fratelli d’Italia a Bruxelles resta la tutela e promozione delle ...