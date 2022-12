Ucraina | Putin ammette | “Colpiamo infrastrutture energia | ma chi ha iniziato?”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Vladimirpubblicamente gli attacchi della Russia contro leenergetiche dell’, ma rilancia: “Sì, lo stiamo facendo. Ma chi ha?”. “Chi ha colpito il ponte di Crimea? – ha chiesto il presidente russo, facendo una lista dei raid attribuiti a Kiev – Chi ha fatto saltare in aria le linee elettriche all’impianto nucleare di Kursk?”.ha affermato che la minaccia di una guerra nucleare è in aumento, ma che la Russia non sarà la prima ad attaccare., in un incontro con il consiglio per i diritti umani da lui stesso nominato, ha anche insistito sul fatto che le armi nucleari russe servono esclusivamente per proteggere il Paese e i suoi alleati. La strategia militare della Russia, ha detto il leader del ...