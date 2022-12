Ucraina | Kiev | Mille missili russi su strutture elettriche Danni e gelo | blackout estesi

ilmessaggero.it

Guerra in, tetto al prezzo del gas, inflazione, unità dell'Europa i temi in agenda. Von der ... Mattarella ha ribadito il sostegno a"sotto tutti i punti di vista, economico, finanziario, ...I razzi e il gelo hanno provocato seri danneggiamenti ai cavi elettrici. Borrell: 'Mosca sta semplicemente distruggendo il Paese, bombardando qualsiasi cosa ... Guerra Ucraina, Kiev: «Mille missili e razzi russi sulle strutture elettriche. Il più grande attacco mai visto I razzi e il gelo hanno provocato seri danneggiamenti ai cavi elettrici. Borrell: "Mosca sta semplicemente distruggendo il Paese, bombardando qualsiasi cosa funzioni" ...Putin pone le condizioni per una lunga guerra di conquista in Ucraina. Le forze russe hanno utilizzato i droni Shahed-136 in Ucraina per la prima volta in tre settimane. Mentre Mosca continua a fare..