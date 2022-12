(Di giovedì 8 dicembre 2022) Larussa sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio è ancora valida, ma Mosca potrebbese gli Stati Uniti dovessero dispiegare i loro sistemi in Europa o in Asia, ha dichiarato ildegli Esteri russo Sergeyalla televisione Rossiya-24. “Laa si atterrà allasul dispiegamento di sistemi missilistici a raggio intermedio dichiarata dal Presidente Vladimir Putin fino a quando sistemi simili di fabbricazione statunitense non saranno dispiegati in qualsiasi parte del mondo”, ha detto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

... vuole la denominazione 'Partito democratico e del lavoro', un'idea che trova d'accordo l'ex- ... cosa deve imparare da Meloni Infine un chiarimento delle sue posizioni sulla guerra ine ......l'energia sia un bene pubblico strategico è diventato chiaro con lo scoppio della guerra in,... Robert Habeck ,- cancelliere tedesco, ha dichiarato all'AdnKronos: "È finita la fase in cui ... Ucraina, il vice ministro Ryabkov: Moratoria sull'uso di armi nucleari, noi russi potremmo ripensarci - Ildenaro.it La moratoria russa sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio è ancora valida, ma Mosca potrebbe ripensarci se gli Stati Uniti dovessero dispiegare i loro sistemi in Europa o in Asia, ha dich ...Il presidente russo torna a parlare del nucleare per smorzare la minaccia: “Il pericolo cresce, ma non attaccheremo noi per primi. Non siamo pazzi” Vai alla Fonte della Notizia: L’ammissione di Putin: ...