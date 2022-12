Tuttosport | La Juve riparte e vuole Giuntoli Chissà perché guardano sempre al Napoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LaCristianoper ripartire.lancia la notizia e vede il dirigente delcome primo obiettivo. Dalle parti di Torino vedono le dimissioni del CDA come unanza e non come una bufera giudiziaria. Larischia sotto tutti i punti di vista. La Procura ha avviato l’indagine Prisma, ma pure Figc e UEFA vogliono vederci chiaro. Invecein chiavenza scrive: “Fin da gennaio i vertici inizieranno un vero e proprio casting alla ricerca di un direttore sportivo da cui ripartire. Una figura da annunciare all’alba della prossima stagione, anche in questo caso, ma che abbia la possibilità di iniziare a muoversi e intessere relazioni prima del via ufficiale alla sessione estiva di ...

Tuttosport

TORINO - Si è spenta la signora Rosi Vergano , vedova di Giampiero Boniperti, ex giocatore, presidente e leggenda della Juventus . Figura schiva, lontana dall'attenzione mediatica ma sempre al fianco ...Allegri adesso avrà ancora più spazio decisionale. Tutti i dettagli del possibile, nuovo, cambio in dirigenza. Un cambio drastico in toto. Da '' si parla della nuovadopo lo scioglimento del Cda, e da qua in avanti potrebbe esserci un altro, clamoroso, cambio in dirigenza. Gol Juve, il sequestro si allontana: la Procura cambia direzione Dopo un primo tempo difficile, in cui la Fulgor ha faticato contro la zona di Langhe Roero, nella ripresa i rossoverdi alzano i giri del motore e, nonostante le assenze (Balanzoni, Torgano e Minoli), ...Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport. Scegli l'abbonamento su misura per te. Sempre con te, come vuoi. ABBONATI ORA Leggi il giornale ...