Tutti i ponti del 2023 | ecco come fare 32 giorni di vacanza da con solo 4 di ferie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Per i grandi “calcolatori” dellesi preannuncia undie vacanze. I più attenti al calendario (che non lavorano nei turnifestivi) potranno godersi 32diconsumandone4 di. Sebbene il 1° gennaio cada di domenica, la prima settimana si aprirà con il venerdì festivo dell’Epifania, a cui seguiranno sabato 7 e domenica 8. Per il vero conteggio, però, bisognerà aspettare la fine di aprile. Pasqua (domenica 9 aprile), infatti, non concederà una lunga pausa. Il 25 aprile, però, sarà un martedì: con ungiorno di, dunque, (24 aprile) sarà possibile godere di quattroconsecutivi di. E non finisce qui. Perché dopo soli tre ...