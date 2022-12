Tumore al seno | scoperto un farmaco ' rivoluzionario' che riduce le metastasi e blocca l' avanzamento della malattia

Si chiama Capivasertib il farmaco definito 'rivoluzionario', che ha la capacità di ridurre ilale rallentare l'avanzamento della malattia . Una sperimentazione su più di 700 persone, ha mostrato una riduzione delle metastasi di quasi il 25% e ha raddoppiato il tempo con il quale ..."Anche lo studio DESTINY - Breast02 sottolinea il ruolo che trastuzumab deruxtecan avrà come trattamento per le donne condelmetastatico - spiega Valentina Guarneri, direttore della ...Una nuova terapia dona speranza per chi ha un tumore al seno particolarmente aggressivo, garantendo una riduzione del 36% del rischio di morte. Si tratta dell''anticorpo ...Una nuova terapia dona speranza per chi ha un tumore al seno particolarmente aggressivo, garantendo una riduzione del 36% del rischio di morte. Si tratta dell''anticorpo ...