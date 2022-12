Trento-Paykan oggi | Mondiale per club volley 2022 | orario 8 dicembre | programma | tv | streaming

(Di giovedì 8 dicembre 2022)giovedì 8(ore 22.00) si gioca, match valido per la fase a gironi delperdimaschile. I dolomitici iniziano la loro avventura nella rassegna iridata a Betim (Brasile), l’esordio si preannuncia decisamente agevole contro la poco quotata compagine iraniana. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti, che si presentano a questo appuntamento da vice campioni d’Europa (hanno perso le ultime due finali di Champions League contro lo ZAKSA, battuto però settimana scorsa), hanno tutte le carte in regola per imporsi e muoversi un passo importante verso la qualificazione alle semifinali. LA DIRETTA LIVE DIDALLE 22.00 LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-VOLEI RENATA ...

Il successo dell'Itambè Minas per 3-1 (22-25 27-25 27-25 25-18) sugli iraniani del Paykan ha aperto l'edizione 2022 del Mondiale per Club maschile. Dopo un'ottima partenza di Amin e compagni ha messo ...