Tragedia sfiorata a Mattino 5 | “incendio e terrore dietro le quinte”

(Di giovedì 8 dicembre 2022) News Tv. Allarmenello studio di5 a Cologno Monzese. Federica Panicucci spiega il motivo del incidente che poteva diventare. >> “Oggi è un altro giorno”, Serena Bortone scoppia in lacrime: “Non siamo abituati”5 con Federica Panicucci e Francesco Vecchi è il programma deldi Canale 5 che va in onda dalle 8:40 alle 10:50. Ma nella giornata di ieri 7 dicembre 2022, lo show ha rischiato di non andare in onda per niente. Ecco infatti che poco prima della diretta si è scatenato il panicoledello studio 15 di Cologno Monzese. Federica e Francesco sono stati testimoninato dal distributore automatico di bevante e snack. ...

Gazzetta del Sud - Edizione Catanzaro, Crotone, Vibo

Laadesso potrebbe costare cara a chi ha realizzato i lavori nell'appartamento alle spalle del Teatro Olimpico. I Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 mesi ...- - > Due tentativi di suicidio nel carcere di Udine.al carcere di Udine dove alcuni giorni fa due detenuti hanno tentato il suicidio meno di un mese dal suicidio di un giovane di 22 anni che era in isolamento. I due sono stati salvati ... Tragedia sfiorata a Pizzo, accoltella la madre e si barrica in casa Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A testa in giù sotto la neve. Così si è ritrovato il 30enne di Ponte San Nicolò, ma nato a Padova dove ha studiato al liceo e all'università, nel momento in ...