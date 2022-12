Traffico Roma del 08-12-2022 ore 18 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuon pomeriggio per dentro m un pomeriggio movimentato quello di oggi sulle strade della capitale o meglio sulle strade del centro in particolare al pinciano dove addirittura se delle lunghe code che si incontrano in via del Muro Torto in via Pinciana e anche in via Veneto e sul piazzale Brasile è temporaneamente chiuso alil sottovia Ignazio Guidi in direzione piazzale Flaminio disagi aldovuti al notevole afflusso di visitatori al villaggio di Natale allestito quest’anno al Galoppatoio di Villa Borghese C’è moltoanche sul lungotevere tra ponte per latino bocca della verità e Ponte Cavour con Code in direzione Flaminio Intanto in Piazza Venezia si attende la cerimonia di accensione dell’albero di Natale prevista per le 18:30 la piazza è chiusa ale ...