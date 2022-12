Traffico Roma del 08-12-2022 ore 08 | 00

(Di giovedì 8 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Bentrovati questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità elimitato a scorrevole in queste ore sulle principali arterie cittadine nessuna signora del chiamo sul raccordo e consolari prevista nel corso della mattinata momento dela ridosso delle grandi aree commerciali sono già scattati alcuni provvedimenti nell’area di Piazza di Spagna In occasione della festa dell’ Immacolata in piazza mignanelli dalle 10 prime chiusure nella zona da altre limitazioni potranno interessare via Milano largo del Tritone via del traforo possibile anche la chiusura della Spagna della metropolitana poco prima delle 16 attesa la visita di Papa Francesco da oggi estensione dell’orario della ZTL dalle 6:30 alle 20 al centro storico alla mente così ...

... entrambi in Piazza Risorgimento e il "Calendario dell'Avvento" nell'antico lavatoio di Via. ... lento e panoramico, per ammirare i paesaggi invernali ed evitare disagi legati ae ...... assaltano con zuppa e vernice le opere d'arte o bloccano il. Ambiente Gli attivisti per ... La prima azione è stata adove si sono seduti in mezzo al Grande raccordo anulare. Sempre a ...Una lunga tradizione che solo la pandemia ha interrotto: oggi alle 16 Papa Francesco tornerà a piazza Mignanelli, a ridosso di Spagna per la festa dell'Immacolata. Già da ...ANCONA Caccia aperta al regalo natalizio. Il ponte dell’Immacolata è tradizionalmente il momento in cui prende il via in maniera ufficiosa lo shopping legato alle feste di Natale.