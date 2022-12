Totti e Noemi Bocchi | lite al ristorante | lei scoppia in lacrime

Leggi su tvzap

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Social. . L’ex capitano della Roma, dopo la separazione da Ilary Blasi, ha deciso di rifarsi una vita con, nota designer floreale di Roma. I due hanno ufficializzato la loro relazione presentandosi insieme in Qatar in occasione del Mondiale 2022. Le cose tra i due sembravano procedere a gonfie vele, ma in queste ore sono stati paparazzati mentre litigavano per la prima volta in pubblico durante una cena al. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.Leggi anche –> Ilary Blasi, disastro in vacanza con il fidanzato Bastian: cosa è successo Prima bruttatra Francesco. Se da settimane, ormai, si è abituati a vederli mano nella mano, innamoratissimi, le cose stanno diversamente. Come mostrano gli scatti di Diva e ...