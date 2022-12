The Batman | quali sono i piani di James Gunn per la saga con Robert Pattinson?

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Dopo le prime indiscrezioni bomba in merito al futuro del DC Universe, emergono anche aggiornamenti su quello chee Peter Safran hanno in mente per Thedi Matt Reeves.e Peter Safran, da poco nominati nuovi co-CEO della divisione DC Studios,pronti a rivoluzionare l'intero universo cinematografico e non solo. Dopo le prime indiscrezioni che danno per certa la cancellazione di Wonder Woman 3 e del franchise di Aquaman con Jason Momoa,in molti a chiedersi cosa ne sarà di Thecon. A quanto pare, almeno per il momento, l'universo creato da Matt Reeves è ancora salvo, e iper un sequel di Theoltre ai vari spin-off ...

... Elia Popov, Kevin Martel, Ebrahim Jahromi (Paramount Pictures) Good Night Oppy Abishek Nair, Marko Chulev, Steven Nichols (Amazon Studios)Dan Lemmon, Russell Earl, Anders Langlands, ......99 - invece di 59,99 sconto 42% - fino a 22 dic 22 Click qui per approfondire(2022) STEELBOOK (4K Ultra HD + Blu - Ray) - Esclusiva Amazon In offerta a 17,99 - invece di 29,99 sconto ...Kim Basinger da 9 settimane e ½ al più recente Cinquanta Sfumature, l'attrice a 69 anni è ancora in forma. Ecco come ...Dopo le prime indiscrezioni bomba in merito al futuro del DC Universe, emergono anche aggiornamenti su quello che James Gunn e Peter Safran hanno in mente per The Batman di Matt Reeves.