Tetto al contante | l' Ue fissa la soglia a 10 000 euro | ecco il nuovo regolamento su pagamenti e antiriciclaggio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni difende le norme contenute nella Manovra sul Pos e ilal. Per la premier si tratta di 'misure di buon senso', che 'non danno segnali di lassismo sull'evasione fiscale'. Ma la discussione nella maggioranza è ancora aperta e servirà una ...Salvini: 'bene l'Unione Europea' 'Bene, anche l'Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura ilall'uso delprevisto dal governo ...Limite massimo a 10mila euro per i pagamenti in contanti in tutta la Ue. È uno dei punti che i Consiglio dell'Ue ha concordato nella posizione negoziale sul regolamento ...Il nuovo pacchetto di norme antiriciclaggio mira anche a rendere più difficile l'anonimato quando si acquistano o si vendono cripto-attività ...