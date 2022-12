Tetto al contante a 10mila euro Così l' Ue zittisce la sinistra

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Il Consiglio dell'Ue ha previsto un limite massimo diper i pagamenti in contanti. Esulta FdI: "Scelta in linea con il governo,muta". Salvini: "Critici in silenzio?"

Tra agevolazioni sull'acquisto dei Pos e offerte dei circuiti di pagamento sulle mini - transazioni, ilin alcuni casi non sembra più così conveniente Si continua a discutere della decisione ...... che su Twitter ha scritto: "Bene, anche l'Europa conferma la libertà di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura ilall'uso delprevisto dal governo italiano da ...Doccia fredda per la sinistra italiana: l'Unione europea ha fissato il tetto al contante a 10mila euro, il doppio di quanto previsto dalla ...“Il Governo si è riservato di valutare la possibilità di migliorare i contenuti delle misure nella legge di bilancio. Faranno le loro valutazioni ma in linea di principio condivide nel merito i conten ...