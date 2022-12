Terzo Polo | al via federazione con Calenda presidente

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – Resi noti i termini dell’accordo-Renzi per dar vita a “unache costituisca la base per la realizzazione del partito unico entro il minore tempo possibile” tra Azione e Italia Viva. Nel testo dell’intesa, articolato in quattro punti, si rende noto che “Azione e Italia Viva, con il presente atto, danno vita a una(la ‘’), attraverso la quale partecipare in modo coordinato all’attività politica, con l’obiettivo di arrivare entro il tempo più breve possibile alla costituzione di un partito unico dei liberaldemocratici che sia aperto a tutte le forze e le energie liberali, riformiste e popolari che si riconoscano nei valori della Repubblica e respingano ogni forma di populismo di destra e di sinistra”. Sul tema delle ‘Alleanze e linea politica’ tra ...

All'indomani del voto del 25 settembre scorso, Carlo Calenda e Matteo Renzi avevano dettato la linea: il loro- avevano promesso - si sarebbe strutturato per formare una nuova creatura politica. Così è stato. Ora infatti il segretario di Azione e il leader di Italia Viva hanno siglato l'atto di ..."Condivisibile, speriamo porti a fatti concreti" e nel caso anche "dall'opposizione noi la sosterremo con convinzione". Ilrompe gli indugi e per bocca del presidente di Italia Viva, Ettore Rosato, si dice pronto a sostenere la riforma della giustizia illustrata nei giorni scorsi dal ministro Nordio e ...Resi noti i termini dell'accordo Calenda-Renzi per dar vita a "una federazione che costituisca la base per la realizzazione del partito unico entro il minore tempo possibile" tra Azione e Italia Viva.