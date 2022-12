Terrifier 2 | film Horror che fa svenire chi lo guarda

(Di giovedì 8 dicembre 2022) I clown hanno sempre suscitato sentimenti contrastanti: malinconia, divertimento, tenerezza, perfino terrore. Sarà per la maschera fintamente allegra, che sembra invece celare un volto triste, se non arrabbiato e rancoroso. Del resto, esiste una vera e propria fobia relativa ai clown (ne abbiamo parlato qui). Il Cinema questo lo sa bene e di tanto in L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Negli Usa, il sequel delin questione,2, ha creato diversi problemi ai gestori di molte sale . Diversi i casi segnalati di svenimenti durante la proiezione - parliamo di spettatori ...... ma l'insegnante ha commesso l'errore di far scegliere quale a ragazzini di 11 - 12 anni e la scelta è caduta su unhorror vietato ai minori di 18 anni: ''. La pellicola è ...La prof ha lasciato ai ragazzi piena libertà sulla scelta della pellicola e gli studenti hanno optato per “Terrifier”, uno slasher movie particolarmente cruento ...Tanti saranno i film horror distribuiti da Plaion Pictures nel 2023, tra tutti gli attesi Terrifier 2 e Winnie The Pooh - Blood and Honey.