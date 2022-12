Terremoto Marche | serie di scosse al largo di Pesaro La più forte di magnitudo 4 0

Leggi su open.online

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Non si arrestano i terremoti nelle. Alle 8 di mattina di oggi, giovedì 8 dicembre, una scossa didi4.0 a 10 chilometri di profondità ha colpito la costa del Pesarese, che rimane oggetti di una significativa sequenza sismica che ha avuto inizio lo scorso 9 novembre e conta ormai oltre 600, riferisce l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Solo questa mattina, sono stati 11 gli eventi sismici, tutti più deboli di quello delle 8. Al momento, i Vigili del Fuoco non hanno fatto sapere di non aver ricevuto richieste di soccorso o richieste di informazioni, e solo parte della popolazione riferisce di aver percepito la scossa. La situazione rimane sotto osservazione da parte della procura di. December 8, 2022 In copertina: INGV / Cartina dell’evento ...