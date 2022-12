Terna | al via iter autorizzativo per l' interconnessione Italia-Tunisia

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha avviato il procedimentoper la nuovaelettrica ditra l'e la, il ponte energetico sottomarino da 600 MW in corrente continua che collegherà Europa e Africa.Per il progetto, inserito in accordo al Regolamento UE 347/2013 nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI), è previsto un investimento di circa 850 milioni di euro. Di questi, 307 milioni di euro saranno finanziati mediante Connecting Europe Facility (“CEF”), il fondo dell'Unione europea destinato allo sviluppo di progetti chiave che mirano al potenziamento delle infrastrutture energetiche comunitarie.“Si tratta di una decisione storica – si legge in una nota di-. Per la prima volta, ...

Agenzia ANSA

