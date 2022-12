Taekwondo | Nolano “Stagione grandiosa | la Nazionale punta a Parigi”

Leggi su iltempo

(Di giovedì 8 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sei ori, un argento e nove bronzi: è la contabilità in termini di medaglie dell'ottimainterdelazzurro, sempre protagonista in giro per il mondo e guidato da un direttore tecnico, Claudio, giovane e ambizioso come i suoi pupilli. “E' stata una, interminabile – spiega all'Italpress il ct romano, classe 1975, due bronzi mondiali e uno europeo nel suo palmares di atleta – E' ovvio che, come si dice, l'appetito vien mangiando: più fagocitiamo risultati, più abbiamo il piacere di essere presenti su ogni parterre mondiale. Dell'Aquila e Alessio chiuderanno primi nel ranking delle loro rispettive categorie: in due su quattro terminiamo il 2022 in testa. Da qualche anno a questa parte, l'anno successivo è sempre migliore ...