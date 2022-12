Sussidiarità e solidarietà nell’azione del governo Meloni Parola di Mantovano

Leggi su formiche

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Sono lieto e onorato di portare il saluto del presidente consiglio, dele mio personale al 50° compleanno del MCL. Sono onorato per il vs invito e per l’istituzione che rappresento, sono lieto perché con Mcl vi è una lunga amicizia, che ha già conosciuto momenti di incontro privati e pubblici. La liturgia della Festa di oggi, la festa dell’Immacolata, ricorda la colpa originaria e le sue conseguenze: “Con dolore trarrai il cibo dalla terra per tutti i giorni della tua vita. Col sudore del tuo volto mangerai il pane” (Gen.). Nella sua terza enciclica, la Laborem exercens (pubblicata nel 1981 in occasione del 90° anniversario della Rerum novarum), S Giovanni Paolo II, dà, fra gli altri, un insegnamento importante: il lavoro in sé non è effetto della caduta. Dal peccato originale deriva la fatica collegata al lavoro: ma il lavoro in sé preesisteva alla caduta, ...