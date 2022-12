Superbonus | dalla proroga della Cila al 31 dicembre ai nuovi beneficiari | così cambia la normativa

Forza Italia insiste sulle proprie battaglie: oltre alanche l'innalzamento delle pensioni minime che secondo quanto riferitocapogruppo in Senato Licia Ronzulli dovrebbe poter ...Forza Italia insiste sulle proprie battaglie: oltre alanche l'innalzamento delle pensioni minime che secondo quanto riferitocapogruppo in Senato Licia Ronzulli dovrebbe poter ...Sblocco dei crediti incagliati e mini proroga per presentare la Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata. Potrebbe cambiare così (di nuovo) la normativa ...Entra nel vivo l’iter della legge di Bilancio Sono oltre 3 mila le proposte di modifica depositate in Parlamento, di cui più di 600 presentate dalla maggioranza. Tra gli interventi che potrebbero camb ...