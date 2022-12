Suicidio assistito | morto in Svizzera malato di sclerosi multipla

(Di giovedì 8 dicembre 2022) (Adnkronos) – E’in una clinica inMassimiliano, il 44enne toscano affetto da. Massimiliano è stato accompagnato nel paese elvetico da Felicetta Maltese, 71 anni, iscritta all’Associazione Luca Coscioni e attivista della campagna Eutanasia Legale, e da Chiara Lalli, giornalista e bioeticista. Entrambe, per questa azione di disobbedienza civile, rischiano fino a 12 anni di carcere per il reato di aiuto al. Domani entrambe andranno ad autodenunciarsi a Firenze presso la Stazione Carabinieri Santa Maria Novella alle ore 11. Anche Marco Cappato, che in questa occasione non ha direttamente accompagnato Massimiliano, si autodenuncerà in veste di legale rappresentante dell’Associazione Soccorso Civile che ha organizzato e finanziato il viaggio di Massimiliano verso ...

... quindi, non rientra nei casi previsti dalla sentenza 242/2019 della Consulta sul caso Cappato\Dj Fabo per l'accesso alin Italia. 'Nel nostro Paese, proprio grazie alla ...È morto oggi colin una clinica in Svizzera, Massimiliano, il 44enne toscano da 6 anni malato da sclerosi multipla, che lunedì aveva lanciato un appello per "essere aiutato a morire a casa mia", in ...Massimiliano, 44enne toscano malato di sclerosi multipla, ha diffuso il suo ultimo videomessaggio: «Perché non ho potuto morire a casa mia» ...Massimiliano, 44enne toscano da sei anni malato di sclerosi multipla, è morto oggi con suicidio assistito in una clinica svizzera. A darne notizia l’associazione Luca Coscioni a cui l’uomo, non più ...