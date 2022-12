Sotto effetto di cocaina si arrampica sul tetto e lancia il cane nel vuoto | ' Ci sono i mostri'

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Completamente fuori di sè perdella, un uomo di 36 anni di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, è salito suldi casa portando ile hato l'animale nel ...

Completamente fuori di sè perdella cocaina , un uomo di 36 anni di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, è salito sul tetto di casa portando il cane e ha lanciato l'animale nel vuoto. Pronto a saltare a sua ...E' salito sul tetto di una casa di una sconosciuta e hai poi lanciato nel vuoto il suo cane. Il tuttol'di cocaina che gli ha causato una crisi allucinatoria. Un 36enne brianzolo è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Seregno (Monza Brianza) dopo una lunga negoziazione. ...Completamente fuori di sè per effetto della cocaina, un uomo di 36 anni di Carate Brianza, in provincia di Monza e Brianza, è salito sul tetto di casa portando il cane e ha ...Strafatto di cocaina ha lanciato il proprio cane dal tetto e ha poi ingaggiato una lunga trattativa con le forze dell'ordine minacciando di buttarsi. Un uomo di 36 anni, ...