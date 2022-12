Sollevamento pesi | Sergio Massidda sfiora il podio ai Mondiali! Nuovo record italiano nei 61 kg per il giovane sardo

Leggi su oasport

(Di giovedì 8 dicembre 2022)si rende protagonista di una gara estremamente coraggiosa e ottiene un risultato di grande prestigio nella categoria fino a 61 kg in occasione dei Mondiali di2022, in corso di svolgimento a Bogotà (in Colombia) e valevole come primo appuntamento del percorso di qualificazione olimpica verso Parigi 2024. Il ventenne di Oristano, alla prima rassegna iridata senior da protagonista, si è attestato ai piedi delcon un quarto posto molto incoraggiante grazie aldi totale (293 kg). Davanti a lui solamente il campione olimpico in carica Fabin Li con 312 kg, il veterano indonesiano Eko Yuli Irawan con 300 kg e l’emergente cinese Yueji He con 296 kg.entra in gara per ...