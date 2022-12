Solennità dell’Immacolata | Papa Francesco lo rifà ma questa volta non da solo

(Di giovedì 8 dicembre 2022)ritorna al consueto appuntamento in piazza di Spagna a Roma, dopo due anni, in occasione dellaConcezione. Il Pontefice, insieme ai fedeli, si mette in preghiera ai piedi di Maria. Una preghiera più che mai necessaria in questo momento storico così difficile. Maria, colei che è la “Tutta pura”, saprà donare L'articololomanon daproviene da La Luce di Maria.

