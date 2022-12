Si può morire e rinascere Juve | la frase di Abodi che scatena il panico | cosa può accadere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Parole che pesano. Quelle del ministro allo Sport, Andrea, sono state chiarissime e fanno tremare i milioni di tifosintini. La società, come è noto si trova sotto inchiesta e qualche giorno fa tutto il Consiglio d'Amministrazione bianconero si è dimesso in blocco, presidente Andrea Agnelli incluso. Ladovrà combattere su due fronti : il primo è quello penale, il secondo è quello sportivo. Ed è proprio questo secondo aspetto che preoccupa di più i tifosi bianconeri. Infatti lantus potrebbe subire penalizzazioni in questo o nel prossimo campionato, blocco del mercato o pesanti sanzioni da sborsare. Ma c'è un altro aspetto: quello dell'incubo retrocessione che potrebbere un vero e proprio terremoto in tutto il calcio italiano. E su questo punto le parole del ministro ...