Sguera | “Gestione acqua | polemica surreale tra centrosinistra e mastelliani”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti“Siamo al”. Così Vincenzo, segretario provinciale di ‘Azione’, commenta lache nei giorni scorsi ha visto contrapposti il Pd, Città Aperta e Civico22 da un lato e ‘Noi di Centro’ dall’altro. Materia del contendere: la futuradel servizio idrico nel Sannio. “La premessa – prosegue– è data dal fatto che il 25 ottobre scorso il Consiglio di Distretto Sannita dell’Eic deliberava l’affidamento del servizio idrico per l’intera provincia ad una nuova società alla quale dovranno partecipare tutti i comuni del Beneventano e un privato da selezionare mediante gara. Del Consiglio, per intenderci, facevano e fanno parte anche Pd e Civico22. Tuttavia, proprio Pd e Civico22, assieme a Città Aperta – che però non ha rappresentanti nel Consiglio di ...