Serie B | il Frosinone vince il big match con la Reggina e allunga in testa | esordio ok per il Genoa di Gilardino LIVE Alle 18 Pisa-Ascoli

Sicuramente ilcercherà di portare avanti dunque questadi ottimi risultati per impedire alla squadra di Inzaghi di raggiungerlo in vettaI Galletti arrivano invece a questa partita diB dopo cinque partite di totale rallentamento ...molto terreno dalle due squadre ormai in fuga verso la lotta per la promozione diretta (e ...Il Frosinone ha provato il break offensivo dopo una decina di ... Pallone al centro dell'area, serie di batti e ribatti, Gagliolo ha la sfera a portata di calcio, ma non riesce ad anticipare Turati, ...Frosinone da sogno. I "Canarini" vincono (3-0) il big match della sedicesima giornata di serie B contro la Reggina sbancando lo stadio Granillo con le reti di Mulattieri al 34' ...