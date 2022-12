Se il PC usa troppa memoria o CPU e si blocca | cosa fare

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Se notiamo che il nostro PC Windows risultato e non risponde più ai comandi il problema potrebbe derivare da un uso non normale e abnorme di CPU o di una saturazione dellaRAM da parte di un processo o di un programma che non lavora correttamente. Altre volte la causa può essere un virus oppure può esserci un problema con i file corrotti di sistema oppure con qualche servizio in esecuzione che tende a saturare tutte le risorse disponibili. Se vi rispecchiate in questo scenario, siete nella guida giusta: qui vi mostreremo infattise il PC usae CPU e si, intervenendo sulle impostazioni di Windows ed effettuando tutte le scansioni del caso per ripristinare le prestazioni perse. LEGGI ANCHE: Come controllare le risorse di ...