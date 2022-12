Scholz | ' Le pressioni sulla Russia hanno ridotto la minaccia nucleare' forse

(Di giovedì 8 dicembre 2022) 'Una cosa è cambiata per il momento: Laha smesso dire di usare le armi nucleari. In risposta alla comunità internazionale che ha segnato una linea rossa', ha dichiaratonell'...

Il rischio di utilizzo di armi nucleari nel conflitto in Ucraina è diminuito grazie alle pressioni internazionali sulla Russia, ha dichiarato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in un'intervista al media tedesco Funke. Il capo di stato ritiene che la Russia debba ritirare le truppe e finire la guerra.