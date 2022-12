San Giorgio a Cremano | bimbo salvato da due carabinieri

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Na) – Vincenzo Di Gennaro e Mauro Postiglione sono i nomi dei duedi San, in servizio alla stazione di Barra, che ieri sera hanno contribuito a salvare la vita al piccolo di un anno che aveva perso i sensi. A renderli noti il sindaco di San(Napoli),Zinno, in un post su facebook. “Attimi di paura per la sorte del piccolo che i due militari hanno vissuto restando al fianco dei genitori anche durante l’intervento dei medici, per poi apprendere che ilera fuori pericolo” scrive il primo cittadino “Ora si trova all’ospedale Santobono e i nostri duesono ancora in contatto con i genitori che li ...

Agenzia ANSA

E' Giuseppe Vitiello , 30 anni, di Scafati, il giovane che ieri ha perso la vita in un incidente stradale verificatosi sulla A30, nel tratto compreso tra Castele l'uscita Nocera - Pagani. La dinamica Giuseppe era in sella al suo scooter, di rientro dalla partita tra il Castele la Scafatese (la sua squadra del cuore), quando ...Calcio 2022 - 2023 Eccellenza Campania Tabellino partita Castel- Scafatese 1922 Squadra in casa CastelSquadra avversaria Scafatese 1922 CASTEL S.- SCAFATESE 1 - 2 CASTEL: Coppola, Cesarano 04, Elefante, Catalano, De ... San Giorgio a Cremano, Volla, Ercolano:controlli dei Carabinieri La Sangio Babbo Run è in programma per domenica 18 dicembre con ritrovo in piazza Mazzini alle 10 e partenza mezz'ora dopo. Iscrizioni aperte ...Un'iniziativa dei Musei civici di Reggio Emilia ha portato alla realizzazione di un album dedicato ad alcuni ospiti dell'ospedale psichiatrico ...