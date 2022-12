Samsung Galaxy S22 Ultra da 512GB scontato del 39% | incredibile ma vero

(Di giovedì 8 dicembre 2022)S225G da 512 GB si trova ora in offerta a un nuovo super minimo da Unieuro. Minimo storico per uno dei migliori smartphone Android in circolazione, con tanto di S-Pen. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid.net

S22 torna disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro: e arriva prima di ...Fai l'affare del giorno su Amazon . In questo preciso istante acquisti ilA53 5G a soli 329 euro , invece di 469,90 euro. Si tratta di uno sconto pari al 30% che ti fa risparmiare esattamente 140,90 euro. Cosa stai aspettando Le scorte si stanno esaurendo ... Samsung Galaxy S22 è stato compromesso 2 volte in 24 ore In questo preciso istante, e fino a esaurimento scorte, su Amazon acquisti il potente Samsung Galaxy A53 5G con un ottimo 30% di sconto.Samsung Galaxy S22 torna disponibile in super offerta su Amazon con uno sconto di quasi 300 euro: e arriva prima di Natale.