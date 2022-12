Salvo e Valentino finiscono nel mirino della mafia e devono sconfiggere il temuto Padre Santissimo

Leggi su iodonna

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Stasera alle 21.45 circa su Canale 5 va in onda la seconda e ultima puntata di Incastrati, la serie di e con Ficarra e Picone.si ritrovano, loro malgrado, coinvolti in un omicidio. Dopo diversi passi falsi,affrontare le conseguenze dei loro errori. Riusciranno a salvare la pelle? Ficarra e Picone: film, serie tv, “Incastrati”, “La stranezza”, vita privata guarda le foto Leggi anche › Su Canale 5 Ficarra e Picone sono “Incastrati”, serie degli equivoci in ...