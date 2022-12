Globalist.it

Il Piano Casa di"Il mio obiettivo da ministro è lanciare entro la legislatura un nuovo grande piano casa. Ci sono tanti investitori privati, fondi, enti previdenziali e assicurazioni che ...La lista dei ministri di Giorgia Meloni Diego Bianchi in arte Zoro regala ai telespettatori (sinistrissimi) di Propaganda Live su La7 un commento in diretta, sprezzante e pieno di sarcastico sdegno. ... Salvini irride il dissenso: “Tav Andremo dritti come treni. Bankitalia La manovra va bene così” Matteo Salvini ha dispensato la sua sequela quotidiana di slogan, su temi sensibili e importanti come la manovra criticata da Bankitalia, l’alta velocità e non solo.