Salernitana-Milan | si ferma Sepe | in dubbio per la ripresa

1 Timouè Bakayoko e un futuro ancora tutto da scrivere. Sul centrocampista francese, in uscita dal, c'è un interessamento dellaL'esterno del, si è infatti allenato con la squadra ed ha svolto l'intera sessione ad ...quasi un mese di tempo per ritrovare la migliore condizione in vista del match contro lail 4 ...La società sta valutando varie ipotesi di mercato. La priorità è un esterno destro per rimpiazzare Mazzocchi fin quando l’azzurro non rientrerà a pieno ...StampaViaggia già verso le ventimila presenze l’Arechi in vista di Salernitana-Milan, match che riaprirà i battenti della serie A e che si giocherà mercoledì 4 gennaio nell’insolito e scomodissimo ora ...