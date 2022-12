SAINT OMER | film della Critica dal SNCCI – al cinema dall’8 dicembre

Che cos'è dunque "" Un gioco vertiginoso di specchi tra l'accusata, che si vuole vittima di stregoneria, e la giovane scrittrice, anche lei di origine senegalese, che parte da Parigi per ...Keeravani (RRR) Runner - up: Pawe Mykietyn (EO) Best Film Not in the English Language: EO Runner - up:Best Documentary/Non - Fiction Film: ALL THE BEAUTY AND THE BLOODSHED Runner - up: ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Intervista ad Alice Diop, regista e sceneggiatrice di Saint-Omer, film che a Venezia 79 ha ricevuto il Gran premio della giuria. In sala.