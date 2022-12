Sacchi spiega al Milan come fare per l' aggancio al Napoli - Top News

Sportevai.it

Si avvicina la ripresa del campionato dopo la sosta mondiale e torna la domanda con cui ci si era lasciati a novembre: si può riprendere il Napoli dalla sua fuga Parlando alla Gazzetta Arrigoconsiglia il suo Milan. L'ex ct dice:'Conoscete la mia posizione in tema di conflitto in Ucraina -Meloni - ma penso che la ... Perciò c'è l'assedio a Tommaso. È l'assessore milanese alla Cultura ed è lui a organizzare la ... Sacchi: Il Milan può agganciare il Napoli solo col gioco di squadra | Calcio | Top News Arrigo Sacchi, ex tecnico rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Hachi Ziyech, attaccante esterno del Chelsea che piace al Milan: "L’ho visto anche ...