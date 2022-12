Sacchi consiglia il Milan | “C’è solo un modo per agganciare il Napoli”

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Manca sempre meno alla ripresa della Serie A dopo il lungo stop per i Mondiali in Qatar. Intanto ieri ilè tornato in campo, in amichevole contro l’Antalyaspor, per prepararsi al meglio fisicamente in vista di gennaio e dei mesi a seguire che saranon ricchi di impegni e decisivi per lo Scudetto. La prima partita delnel 2023 sarà contro l’Inter di Simone Inzaghi che intende bloccare la corsa degli azzurri e riaprire le opportunità Scudetto per tutte le inseguitrici.(Getty Images): “Se giocherà da squadra, ilpuòil” Ilintende approfittare della sfida del 4 gennaio per accorciare dalle 8 lunghezze attuali e mettere il fiato sul collo agli ...