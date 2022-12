Tiscali Notizie

... se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insommaha la soluzione per tutto:la carrozzina, vai a ...... se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), insommaha la soluzione per tutto:la carrozzina, vai a ... Ryanair lascia a terra donna disabile e Bergamo: l’assurda motivazione legata alla carrozzina elettrica Mi dicono di lasciare la parte motorizzata a terra (chiamata Stricker), se voglio partire (nota per il lettore: questi mezzi non funzionano come carrozzine manuali se si stacca la parte anteriore), ...Valeria Roberta Vetrano non ha potuto partire per Bordeaux a causa della batteria della sua carrozzina elettrica ...