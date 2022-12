Russia | Rilasciata la cestista Brittney Griner Biden “E’ al sicuro”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 8 dicembre 2022) MILANO (ITALPRESS) –, laamericana detenuta da mesi in, è stata liberta nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout, che è stato scambiato con la giocatrice all’aeroporto di Abu Dhabi. “Ho parlato con. E’ al, è in aereo, sta tornando a casa” ha twittato il presidente, il quale in una conferenza stampa ha detto “Gli Emirati Arabi Uniti hanno facilitato il rientro ella. La sua liberazione la rende contenta, anche se ha dimostrato dignità. Non ha chiesto un trattamento speciale, ha chiesto solo di non essere dimenticata, sia lei che gli altri detenuti”. “Continueremo a negoziare per la liberazione degli altri prigionieri, soprattutto per – ha aggiunto, ...