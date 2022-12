Russia | liberata Brittney Griner Usa rilasciano mercante d’armi

italiano AVEVA 73 ANNI E' morto Issei Sagawa, il 'cannibale di Kobe' Per ottenere il rilascio di Griner, il presidente Biden ha ordinato che Bout venisse liberato e riportato in. Stando alle ...Brittney Griner , la cestista americana detenuta da mesi in, è statanell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. " Ho parlato con lei - ha twittato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden - E' al sicuro, ...Passo in avanti nei rapporti tra Washington e Mosca. La Russia ha liberato la star del basket statunitense Brittney Griner in uno scambio di ...Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberata nell'ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout. Lo riporta Cbs citando un funziona ...