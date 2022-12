Russia libera Griner | Usa rilasciano Bout | lo scambio – Video

Specificando però che il Cremlino darà il viaalla bomba atomica solo come strategia di ... Dichiarando che laha a disposizione quelle più moderne rispetto agli altri Paesi e che i suoi ...Ascolta questo articolo Dopo mesi di detenzione in, è tornatala giocatrice di basket americana Brittney Griner . A permettere la sua liberazione, uno scambio di prigionieri tra Stati Uniti d'America eche ha portato gli USA a ...Il presidente russo minaccia nuovamente l’Occidente con la bomba atomica e dichiara che la guerra in Ucraina potrebbe durare ancora a lungo.(Adnkronos) – La Russia libera la cestista statunitense Brittney Griner, arrestata a febbraio, e gli Stati Uniti rilasciano il trafficante d’armi Viktor Bout. I servizi russi (Fsb) diffondono le immag ...