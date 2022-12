Rugby | Challenge Cup | Benetton Treviso all’esordio a Parigi con lo Stade Français

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Parte questo fine settimana la stagione europea dele le due franchigie italiane saranno impegnate nellaCup. A esordire venerdì sera sarà la, chiamata a una prova di altissimo livello fuori casa sul campo dellodi. I ragazzi di Marco Bortolami hanno vinto per ora 4 partite della UnitedChampionship, ma in trasferta sono ancora a caccia del primo successo enon è sicuramente una piazza facile per sfatare il tabù. Losta vivendo un buon avvio di stagione, è terzo nel Top 14 con 6 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte e si presenta inCup con l’ovvio obiettivo di conquistare almeno i playoff. Tra i ...

